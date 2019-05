Ecologie : la permaculture, entre jardinage et mode de vie

Si à ces débuts, la permaculture n'intéressait que les extrémistes écolo, elle devient de plus en plus en vogue. Dans ce mode de culture où les pesticides sont bannis, il suffit de se fier à la nature, de l'observer et de vivre pas à pas avec elle. Plus que du jardinage, la permaculture est un mode de vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.