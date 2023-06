Écologistes radicaux : de nouvelles exploitations saccagées

Des bâches plastiques éventrées, des tuyaux d'eau arrachés, des salades piétinées Le résultat du passage éclair d'une partie des manifestants dimanche après-midi. L'un des responsables de la serre expérimentale est arrivé juste après les faits. "Ils ont tout déplanté les plantes, les uns après les autres. A priori, ils étaient quand même très nombreux, proche de 150 personnes cagoulées", a constaté Cyril Pogu, président du comité départemental du développement maraîcher en Loire-Atlantique. Plusieurs collectifs ont mené l'action, dont les soulèvements de la Terre, à l'origine des mobilisations à Sainte-Soline. Sur place, on ne comprend pas cet acte. Sur le site, les salades du futur sont expérimentées. Celles qui seront moins gourmandes en eau et en engrais. "Bien sûr que c'est choquant. Encore une fois ce qui est choquant, c'est qu'on ne peut pas avoir de débats avec des gens comme ça. On est face à des extrémistes. C'est vraiment dommage et gratuit", a déploré Cyril Pogu. D'autres exploitations ont également été visées. Comme celle à proximité qui produit du muguet. Les plantes ont été retirées de la terre, comme le montre les images dans la vidéo du 20H de TF1 à retrouver en tête de cet article. À la place, des graines de sarrasin ont été semées. Ensuite, les opposants se sont retrouvés à Nantes. L'entrée de Nantes Métropole a été recouverte de pailles. Pour les militants, ces actions sont nécessaires. "On s'est aussi déplacé sur Sainte-Soline malgré toutes les conséquences. On est sur Notre-Dame-des-Landes depuis des années parce qu'il y a plein de gens qui passent à côté. Ils sont tellement individualistes qu'il faut que nous, on les éclaire", a expliqué une manifestante. "Il faut arrêter de massacrer nos paysages et massacrer la biodiversité. Et surtout, l'eau qui est un vrai problème aujourd'hui", a ajouté une autre. Dans le centre de Nantes, la préfecture a déployé d'importants moyens pour éviter tout débordement. L'après-midi, les forces de l'ordre n'ont pas eu à intervenir. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec