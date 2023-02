Économie d'énergie : dîner aux chandelles

Vous pourriez ne rien voir et passer devant sans vous arrêter. Mais tendez l'oreille et ouvrez l'œil. Intrigué, un couple s'installe. À la lueur des bougies, l'expérience insolite peut commencer. Patricia Yvon, propriétaire du restaurant "Le Brezain", a eu cette idée il y a deux mois, en regardant la télévision. "C'est parti d'une blague et on a essayé", lance-t-elle. À Valmeinier, cet établissement de 38 couverts affiche complet ou presque chaque mardi soir. Au menu, uniquement des fondues et des galettes. En cuisine, Aurélien travaille dans l'obscurité, à l'aide d'un piano à gaz. "C'est compliqué, mais on y arrive", s'exprime-t-il. Seuls les congélateurs et les réfrigérateurs restent allumés. Pour le règlement, ni machine, ni carte bleue, tout est débranché. Ne comptez que sur votre chéquier ou votre monnaie. Patricia Yvon espère réaliser des économies. En attendant de recevoir sa facture d'électricité, elle doit faire la vaisselle à la main, jusqu'au bout de la nuit. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand