Économie d’énergie : la Ville lumière est-elle prête à faire des efforts ?

Après la coupure de l'éclairage sur l'Hôtel de ville ou la tour Saint-Jacques, la mairie de Paris passe à l'extinction des panneaux d'information et surtout de publicité entre 23h45 et 6 heures du matin. Même coupés, certains panneaux restent bien visibles tant la luminosité ambiante est forte, alimentée entre autres par les enseignes géantes ou les 3 000 écrans numériques recensés par la municipalité. Cette dernière a donc imposé d'éteindre les kiosques de presse, les colonnes Morris et les affiches rétroéclairés à partir d'une heure du matin. C'est encore insuffisant pour les noctambules. Au-delà d'une heure du matin, les vitrines et les enseignes doivent elles aussi être éteintes sous peine d'une amende de 750 euros. La majorité des commerces joue le jeu y compris les grands magasins et leur vitrine de Noël. Mais malgré la tension sur le réseau électrique et l'explosion des prix de l'énergie, il reste encore beaucoup de boutiques qui restent allumées toute la nuit. Paris reste très largement, pour le meilleur et pour le pire, la Ville lumière. TF1 | Reportage O. Santicchi, W. Wuillemin, A. Mersi Bakchich