Économie : les trois raisons d'espérer pour 2022

Nous avons su faire preuve d’adaptabilité face à l'épidémie de Covid-19. En 18 mois, l'économie s'est transformée avec l’essor du travail à distance et du commerce en ligne. Mais aussi avec de nouveaux secteurs en croissance comme l'immobilier dans les villes moyennes, l'aménagement de la maison ou encore le vrai carton des voitures électriques. Ensuite, le retour de la hausse des prix, presque 3% en France, n'est pas une mauvaise chose si les salaires suivent. Car lorsque les rémunérations augmentent, le poids de nos mensualités diminue comme nos emprunts immobiliers ou nos crédits conso par exemple. Le même phénomène joue pour la dette de l'État, qui est réduite par l'inflation. Enfin, avec un taux de chômage à 8,1%, le marché du travail est plus favorable aux salariés. Une situation qui n'est pas propre à la France, mais qui nous surprend davantage que les autres. C'est l'avantage du mauvais élève : il profite plus des bonnes notes, parce qu'elles sont plus rares. TF1 | François Lenglet