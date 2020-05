Économie : qui sont les gagnants et les perdants du déconfinement ?

Pour la première semaine de déconfinement, les coiffeurs n'ont eu aucun mal à remplir leurs carnets de rendez-vous. Les librairies ont aussi retrouvé une partie de leurs clients. Dans l'habillement, la reprise est là également, particulièrement dans les petites surfaces, où les clients semblent plus rassurés. Mais le bilan est en revanche beaucoup plus mitigé pour les professionnels du tourisme. Certains ont déjà mis la clé sous la porte.