Économies d'énergie : ce qui change dans vos logements

C'est un matériau qui révolutionne la construction des bâtiments. Bienvenue sur le plus gros chantier de France en bois massif : 175 logements près de Paris. De Lyon et à Bordeaux, ce promoteur immobilier enchaîne les chantiers depuis la signature des accords de Paris sur le climat en 2015. "C'est des bâtiments qui sont très bien isolés, on va pouvoir diviser de quatre à cinq fois en fait sa facture énergétique par rapport à un bâtiment ancien", explique Julien Pemezec, président du directoire de Woodeum. Ces nouveaux bâtiments sont compatibles avec une réglementation de plus en plus exigeante. Encadrement des matériaux, interdiction du chauffage au gaz dès 2021, lutte contre les passoires thermiques... À Guérard (Seine-et-Marne), un pavillon vient d'être isolé avec une fibre écologique. "Des matériaux issus de l'agriculture ou du recyclage. Ici, la fibre de bois est issue de déchets de scieries". C'est 50% plus cher qu'une fibre classique. Pour le propriétaire, la facture s'élève à 2 000 euros. Même avec 312 euros d'aide de l'Etat, le reste à charge reste conséquent. Il va rentabiliser l'opération en baissant sa consommation d'énergies. Selon Arnaud Doré, directeur d'Ecoact, l'isolation des logements reste le point faible du secteur du bâtiment. "Il faut compter 30 ans pour rénover tout le parc qui doit être rénové. On a beaucoup construit dans les années 70. Dans ces années-là, la performance énergétique des bâtiments, ce n'était pas vraiment le sujet". Un parc énergivore de près de cinq millions de logements. Faute de travaux, ces passoires thermiques seront interdites à la location et à la vente d'ici 2028.