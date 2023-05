Écoquartiers : derrière la façade écolo, les malfaçons

Sur le papier, le cadre de vie est idyllique. Peu de voitures, beaucoup d'espaces verts, des habitations bien isolées, durables. En France, 230.000 logements sont des écoquartiers. Des immeubles à la construction plus onéreuse. Pour rester attractifs, certains promoteurs cherchent à faire des économies, et ça se voit. Dans cet appartement par exemple, les malfaçons électriques persistantes créent des surtensions. Un peu plus loin dans le même immeuble, les matériaux défectueux ont laissé l'eau s'infiltrer partout, de la terrasse à la chambre à coucher. Pour la présidente de l'association des habitants, Martine Amard, le label écoquartier est loin d'être un gage de performance énergétique. Quand ce ne sont pas les logements, c'est parfois la vie en communauté qui ne coche pas toutes les cases de l'écoquartier. Les jardins partagés ont été désertés. Bâti à la place d'anciennes brasseries, le quartier de Cronenbourg offre la promesse d'une reconversion de friche exemplaire et d'un espace entièrement piéton. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Tassin, F. Amzel