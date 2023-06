Écrivain et mécène : Ken Follett, le sauveur de cathédrale

Nos cathédrales ont été bâties il y a des siècles par des ouvriers qui avaient alors des outils dérisoires à leur disposition. Ce qui les rend d'ailleurs fascinantes. C'est cette histoire qui a inspiré l'écrivain britannique Ken Follett. L'auteur du livre "Les Piliers de la Terre" a vendu des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde. Et il a décidé d'aider à son tour celle qui l'avait inspiré. Il s'agit d'une cathédrale du XIIIe siècle dont les travaux de restauration se chiffraient à 2,5 millions d'euros. Pour les financer, Dol-de-Bretagne, 6 000 habitants, peut compter sur un généreux et célèbre donateur. L'écrivain britannique Ken Follett vient de faire un nouveau don de 27 600 euros. Cette gratitude est partagée par les habitants et le curé de la cathédrale. Il y a deux ans, l'écrivain avait déjà fait don de 148 000 euros en offrant le droit d'auteur de l'un de ses ouvrages. Devenu citoyen d'honneur de la ville, il s'y rend au mois de juillet 2022 pour observer l'avancée des travaux et même y participer. Aujourd'hui, la toiture est réparée. L'attachement renouvelé de l'auteur permet notamment de financer l'importante restauration de la charpente. Cette aide est d'une importance capitale pour la mairie et pour la ville, comme l'explique Xavier Coadic, adjoint (SE) à la mairie, en charge du tourisme et du patrimoine. Ce soutien de l'écrivain britannique constitue aussi un coup de projecteur sur la cathédrale de la ville classée monument historique. Son chantier devrait s'achever en 2024. TF1 | Reportage E. Payro, M. Poujol