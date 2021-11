Ed Sheeran, la success story

Toujours plus haut, il domine Paris, comme les stades du monde entier. Ed Sheeran est le seul artiste à remplir Wembley, seul sur scène et trois soirs de suite, puis deux stades de l'Hexagone. À 30 ans, le chanteur a encore du mal à croire à son ascension fulgurante. "C'est devenu de plus en plus fou", se réjouit-il. Avec 260 concerts dans 43 pays, l'artiste anglais a réuni neuf millions de spectateurs en une seule tournée, la plus lucrative de l'histoire. Ed Sheeran totalise aussi 72 milliards d'écoutes sur les plateformes. Le lien qu'il a créé avec son public est fusionnel. "Quand je regarde la foule, je vois beaucoup d'histoires. Chaque personne a un souvenir sur ma chanson", confie le chanteur. Fils de musicien classique, il commence à jouer dès onze ans. Il passe du violoncelle au piano puis à la guitare. Il joue même dans la rue. Alors, s'il avait un seul conseil à donner pour réussir, le voilà : "N'aie pas peur d'échouer. La musique est une succession de tentatives. Tu apprends de tout ça". Et les milliers d'heures de répétitions ne lui font pas peur.