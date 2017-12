Édouard Philippe délocalise Matignon dans le Lot

Le Premier ministre Édouard Philippe et la cinquantaine de membres de son cabinet ont délocalisé Matignon dans le Lot, pour trois jours. Ce vendredi 15 décembre, ils ont visité cinq communes, dont Cahors, Gourdon ou encore Rocamadour. Cette initiative originale vise à mieux comprendre les problèmes des Français et des élus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.