Édouard Philippe : fermer les frontières "ne sert à rien"

Alors que le coronavirus touche la France, beaucoup de nos concitoyens se posent la question de la fermeture des frontières, réclamée par Marine Le Pen. Faut-il l'envisager ? "Ça ne sert à rien. Les virus traversent les frontières", répond Édouard Philippe. Interrogé sur l'éventualité de reporter les municipales à cause de cette pidémie, le Premier ministre assure que "les élections auront évidemment lieu dans les meilleures conditions possibles". "Il n'est venu à l'idée de personne de restreindre cette liberté électorale", a-t-il déclaré sur notre plateau.