Édouard Philippe : "Je fais campagne pour la réélection du président et je ne fais pas campagne contre les autres"

Interrogé sur le changement d'attente des électeurs que pourrait provoquer la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, Édouard Philippe affirme qu'il est évident que "ce qui se passe en Ukraine va avoir un impact sur la campagne". Et l'ancien Premier ministre rappelle que pendant les campagnes présidentielles, on ne s'intéresserait pas suffisamment aux questions diplomatiques, militaires et à la politique internationale. D'ailleurs, il dit avoir l'impression que pour cette élection présidentielle, ces sujets vont être "absolument centrales". L'actuel maire du Havre rappelle également que l'élection présidentielle permet de choisir celui qui conduit la diplomatie, le chef des armées, celui qui construit les alliances de la France. Il s'agit d'un choix, extrêmement important. Et "les Français le savent bien" a-t-il précisé. Allant au bout de sa réflexion, et tenant compte du temps que nous vivons, Édouard Philippe se dit "rassuré que ce soit Emmanuel Macron le président de la République et qu'il entende soumettre son maintien et sa réélection au suffrage des Français, parce qu'il a construit des alliances en Europe". L'avis de l'ancien Premier ministre a également été demandé sur les candidats qui ont parfois critiqué l’Otan et qui ont aussi justifié les positions russes. Édouard Philippe a tout simplement répondu : "je fais campagne pour la réélection du président et je ne fais pas campagne contre les autres. Chacun assume ce qu'il a dit". Retrouvez l'intégralité de son interview dans la vidéo en tête de cet article.