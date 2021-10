Édouard Philippe lance son parti au Havre

Pour le lancement de son parti, Édouard Philippe s'est rendu au Havre, dans sa ville. Des maires, élus locaux, parlementaires issus de la droite ou de la République En Marche, beaucoup ont fait le déplacement pour écouter l'ancien Premier ministre. Une heure et demi de discours pour une vision sur le long terme. "Nous manquons collectivement d'une stratégie à l'horizon 2050", annonce-t-il. La retraite repoussée jusqu'à 67 ans ou encore la maîtrise de la dette, aucune surprise ce samedi matin, Édouard Philippe met en avant ses sujets de prédilection devant les élus de la majorité. Certains ont fait le déplacement comme pour se rassurer une nouvelle fois de sa loyauté à Emmanuel Macron. "C'est dans le collectif qu'on a agi et c'est dans le collectif qu'on va agir", explique l'ancien Premier ministre. "Quand on a besoin de rassemblement dans une élection, il faut faire confiance à priori", lance Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. L'ambition d'Édouard Philippe est de voir loin. Beaucoup le pensent dans la majorité, son regard et son parti sont déjà tournés vers la présidentielle 2027.