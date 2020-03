Edouard Philippe : "Les quinze premiers jours d'avril seront difficiles"

Lors d'une conférence de presse ce samedi 28 mars, le Premier ministre, Edouard Philippe est longuement revenu sur la stratégie mise en place par son gouvernement et sur l'épidémie de coronavirus qui est en train de s'installer sur notre territoire. "Le combat ne fait que commencer. Les quinze premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les quinze jours qui viennent de s'écouler", a affirmé le locataire de Matignon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.