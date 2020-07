Édouard Philippe retrouve son Havre de paix

Édouard Philippe a retrouvé un peu de sérénité avec une élection plus que confortable. L'ancien Premier ministre a retrouvé le fauteuil et l'écharpe de maire du Havre qu'il avait laissé en 2017. Ce qu'il estime être "le plus beau des mandats que la République puisse offrir". Interrogé sur son départ de Matignon, sur son successeur ou encore sur le rôle qu'il pourrait jouer sur le plan national, il a esquivé toutes les questions.