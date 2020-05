Éducation : le bilan des quinze jours de reprise d'un collège de Savoie

Au collège "Le Revard" de Grésy-sur-Aix en Savoie, les cours ont déjà repris depuis quinze jours. Seuls les élèves de 6ème et de 5ème ont repris le chemin des salles de classe. Pour limiter les risques de contamination, de nouveaux réflexes sanitaires sont appliqués avec la plus grande rigueur. Malgré ces nouvelles règles et contraintes, tous sont heureux du retour à une vie quasi normale.