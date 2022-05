Éducation russe : Poutine prépare sa population dès le plus jeune âge

Dans un club militaire patriotique, à quatre heures de route de Moscou, on apprend à démonter et à remonter une arme à des jeunes de quatorze ans. Les adolescents du quartier se retrouvent le week-end pour découvrir comment manier une kalachnikov, plier un parachute, mais aussi pour suivre des cours sur les conflits entre la Russie et l’Ukraine. Ces clubs privés se comptent par dizaine en Russie. Et aujourd’hui, cet enseignement patriotique inspire les Russes. Par exemple, dès la rentrée de septembre, tous les établissements du pays devraient adopter la cérémonie de levée de drapeau, avec l’hymne national. Le colonel Andrey Palachev, dirigeant de l’un de ces clubs et vétéran de guerre en Tchétchénie, a bien accueilli cette nouvelle. L’éducation est prise très au sérieux en Russie, et le pilier de cette instruction patriotique, c’est l’Enseignement de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, une vidéo est diffusée dans toutes les écoles de Russie. Plusieurs thèmes y sont abordés par une présentatrice enfant. Parmi eux, des contentieux historiques. Très contrôlé, le récit de la Seconde Guerre mondiale est de plus en plus présent dans l'éducation russe. L'objectif de l’État, faire de la victoire de 1945 la base de l'identité russe moderne. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot.