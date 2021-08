EELV : la distribution des tracts sur papier recyclé a commencé

Tout sourire pour la traditionnelle photo de famille, les cinq candidats à la primaire écologiste ont pris la pause, mais le reste du temps chacun a fait campagne dans son coin. Éric Piolle, maire de Grenoble, est l'un des favoris. Il prône une écologie radicale, une fiscalité verte. Autre favori : le député européen Yannick Jadot, plus à droite que ses concurrents. Cette année, il n'est pas question de jouer la division ou la guerre de tranchées au sein de la même famille politique. "Pendant les JO, la France était le pays des sports collectifs. En politique, ce sera l'écologie", a-t-il affirmé. La surprise de cette rentrée, c'est Sandrine Rousseau, universitaire candidate écolo féministe. "L'Europe doit accueillir les Afghans et les Afghanes", a-t-elle crié avec conviction. À la bataille de l'applaudimètre, elle l'emporte haut la main. Jean-Marc Governatori, défenseur de la cause animale, lui, est candidat grâce à une décision de justice. Sous les marronniers, on retrouve l'ancienne ministre Delphine Batho. Le mot d'ordre de sa campagne : la décroissance.