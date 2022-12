Effectif au complet : les Bleus prêts pour la finale

Affluence record de photographes et de caméras ce samedi après-midi, les yeux du monde entier sont rivés sur les Bleus. Bonne nouvelle, tous les joueurs malades sont de retour. 24 heures avant la finale mondiale, le mystérieux virus semble laisser un peu de répit aux Bleus comme l'affirme Hugo Lloris, capitaine. Dans les rues de Doha, le duel Messi - Mbappé s'affiche déjà en grand. Mais demain, la star de l'Argentine jouera le dernier match en Coupe du Monde de sa carrière. La planète football veut le voir gagner. "Le monde n'est pas anti-français, mais les supporters de tous les pays veulent voir Messi triompher. Tout le monde veut le voir avec le seul trophée qui lui manque encore", souligne Alla Tiziana, journaliste italienne, spécialiste du football - Rai Uno "Même au Brésil, il y a beaucoup de gens qui veulent regarder la Coupe du Monde être soulevée par les mains de Messi", précise Marcelo Courreg, journaliste brésilien - TV Globo. Dimanche, les Bleus pourraient donc se sentir seuls dans un stade acquis à la cause adverse. Mais Ousmane Dembélé n'a pas manqué, à la veille de la grande finale, de rassurer et de remercier les supporters français. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pirès