Effervescence à Reims pour le premier match de Messi avec le PSG

Devant l'hôtel des joueurs parisiens, ils sont des centaines à l'attendre. En place depuis ce matin, ce n'est pourtant qu'à 19 heures qu'ils l'aperçoivent enfin. Les joueurs passent un à un, mais le public n'a d'yeux que pour Lionel Messi. Sa première apparition aux couleurs du Paris Saint-Germain méritait même un très long voyage. "Pour nous qui venons d'Argentine, c'est vraiment important. Je voulais que mon fils le voit. C'est impensable de ne pas être ici", nous a confié un père de famille. Cette effervescence s'explique par la capacité d'accueil du stade de Reims, qui ne peut recevoir que 21 000 spectateurs. Les billets s'échangent à prix d'or sur le marché noir, plus de 1 000 euros. Mais à force d'abnégation, certains ont récupéré leur sésame. "On a eu la chance de trouver des billets ce matin sur Internet, incroyable mais vrai (...) On a fait 150 km pour venir, on vient d'arriver, on vient d'Arras", raconte un autre chef de famille.