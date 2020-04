Efficacité des masques : que disent les études ?

L'Académie de médecine a déclaré ce vendredi soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Cette version a arrangé tout le monde alors que le stock était quasiment vide. Toutefois, elle est loin d'être partagée par tous les scientifiques de la planète. Ces derniers mettent en avant les écarts de progression du virus entre l'Europe et les pays asiatiques. Alors, le port du masque peut-il être la solution ?