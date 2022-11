Effondrement à Lille : l'inquiétude demeure

C'est la première fois qu'Emma remet les pieds chez elle. Samedi matin, des experts ont enfin donné leur autorisation, alors que cette étudiante croyait devoir déménager, un soulagement teinté de crainte. Une semaine après l'effondrement de deux immeubles qui a fait un mort, la rue Pierre Mauroy est devenue l'objet de toutes les curiosités. Des dizaines de badauds s'y pressent quotidiennement. Certains habitants regardent actuellement d'un autre œil ce quartier historique en plein cœur de Lille. En une semaine, le périmètre de sécurité s'est réduit de deux tiers. Mais à l'intérieur de celui-ci, tous les magasins restent fermés. Rosalie Thernaux, opticienne, ne cache pas son inquiétude. "Il y a un de mes confrères qui est juste au coin qui a décidé de fermer la porte parce que covid, gilet jaune et tout çà et là, c'était pour lui le coup de massue. Là, ça fait déjà plus d'une semaine. ON a passé deux samedis. Si on repart un troisième, ça risque d'être un petit peu compliqué", dit-elle. Samedi matin, neuf habitants d'immeuble voisin ont été évacués par précaution. Plusieurs fragilités ont été détectées sans lien avec la catastrophe. Chaque jour, la mairie reçoit des dizaines de signalements. En cas de défaillance du propriétaire, la municipalité affirme qu'elle n'hésitera pas à effectuer les travaux elle-même dans les immeubles expertisés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Roiné, P. Lormant