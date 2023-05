Effondrement à Marseille : ils rentrent enfin chez eux

Les barrières sont enfin ouvertes, ils peuvent rentrer chez eux. Certains ont le sourire, d'autres appréhendent le moment, après presque trois semaines d’attente. Il y a 19 jours, ils ont été évacués dans l’urgence en emportant avec eux le strict nécessaire. Ce vendredi 28 avril, Pierre, l'un des évacués, a des priorités : s'occuper de ses chats et réparer les vitres. Ses chats sont bien portants, il leur avait laissé de quoi se nourrir. Mais ses vitres, brisées par l’explosion, sont restées tel quel. À peine arrivé, il a fait appel à des vitriers, déjà à l'œuvre, Pierre souhaite rapidement tourner la page. Dans le voisinage, certains découvrent des dégâts des eaux, comme cette habitante, en image, dans son réfrigérateur, la nourriture avariée est bonne à jeter. D'autres rentrent chez eux les bras chargés de provisions pour remplir leur placard, 138 habitants ont pu regagner leur logement, ce vendredi matin. Côté judiciaire, l’enquête progresse. Elle permet d’affirmer que l’explosion au gaz est survenue au premier étage, du numéro 17, où vivait une femme de 88 ans. Dans le quartier, les travaux et expertises se poursuivent. Plus de 200 personnes n’ont toujours pas pu regagner leur domicile. TF1 | Reportage P. Geli M. Jit