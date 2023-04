Effondrement à Marseille : où en est l’enquête ?

Que s'est-il passé dans la nuit du samedi à dimanche dernier ? Les jours passent, les questions demeurent. L'explosion au gaz est toujours l'option privilégiée par les enquêteurs. Leur attention se porte sur les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, tout deux alimentés au gaz. Pour le fils d'un couple de victime, l'occupante du premier étage est responsable du drame. L'octogénaire laissait selon lui, souvent le gaz ouvert, comme il nous le confiait cette semaine. L'appareil a été livré à l'octogénaire, trois semaines avant l'accident. Ce jour-là, les techniciens ont-ils embarqué sa vieille gazinière ? Ont-ils fermé le gaz en partant ? L'accident s'est -il déroulé dans un autre appartement ? Les enquêteurs analysent actuellement les données de plusieurs compteurs, des petits boîtiers jaunes. Ils peuvent indiquer une consommation de gaz anormale les 24 heures avant l'explosion. Les résultats ne seront pas encore connus, mais ils ne suffiront pas à déterminer la cause de l'accident. Un appel à témoins a été lancé cette semaine. Plusieurs personnes présentes entre minuit trente et minuit quarante-cinq cette nuit-là, ont été entendus. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Boujamaa