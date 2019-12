Effondrement du pont de Mirepoix : vive émotion lors de la marche silencieuse

Il y a deux semaines, le pont de Mirepoix-sur-Tarn s'est effondré. Un accident qui a fait deux victimes, Damien et Lisa. Pour leur rendre hommage, une marche silencieuse a été organisée ce 30 novembre 2019 dans la commune. Un recueillement qui a rassemblé près de 900 personnes qui tenaient à montrer leur soutien et leur solidarité aux deux familles endeuillées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.