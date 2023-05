Effondrement d'un balcon : questions sur un drame

Il ne reste plus rien, du balcon du cinquième étage. Le vendredi 19 mai soir, il s'est entièrement décroché du bâtiment principal et s'est effondré, emportant la rambarde du quatrième étage, pour finir dans le jardin du logement social Parisien. Deux personnes, entraînées dans la chute, ont leur pronostic vital engagé. Comment un tel accident a-t-il pu arriver dans cet immeuble, construit à la fin des années 80 ? Certains voisins ont accepté de témoigner à visage caché. Ils pointent du doigt des problèmes d'infiltration d'eau. Selon une voisine, quand il pleut, l’eau s'infiltre dans les murs et entraîne des fissures. Ses infiltrations, sont-elles la cause ? C'est ce que confirme, Marc Eginard, expert, à qui nous avions présenté les photos de l'accident. Le bailleur social, Caroline Bollini, assure ne pas avoir été alertée de problèmes d'infiltration. Selon un rapport du gouvernement de 2019, les problèmes d'étanchéité sont à l'origine de la plupart des accidents. Parmi les quinze millions de balcons recensés en France, une dizaine s'effondre chaque année. TF1 | Reportage C. Abel, I. Rachati, I. Zabala