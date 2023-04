Effondrement d'un immeuble à Marseille : le maire Benoit Payan appelle à "garder espoir"

"Il faut garder espoir." Invité ce dimanche soir à s'exprimer dans le JT de 20H de TF1, le maire de Marseille Benoit Payan a assuré que les secours faisaient tout leur possible pour tenter de retrouver des survivants après l'effondrement d'un immeuble dimanche. "Nous n'avons aucun élément sur ce qui aurait pu se passer", a reconnu l'édile, évoquant "une explosion d'une intensité exceptionnelle". Alors que les secouristes ont longtemps été entravés par un incendie en sous-sol empêchant de fouiller la zone sinistrée, le maire de Marseille a assuré que la situation était en passe d'être contrôlée. "Ce soir, l'intensité de l'incendie commence à baisser", a-t-il expliqué. "Il y avait des flammes bleues, c'est vous dire les températures à la base de cet incendie." "Tout au long de la journée, nous avons de façon scientifique ce que nous pouvions faire, et à aucun moment nous n'avons interrompu les secours, nous avons enlevé pierre par pierre", a poursuivi Benoit Payan. "Les chiens ont recommencé à travailler, les drones sont sur place pour nous permettre de les envoyer. (...) Nous sommes dans l'action". "Il y a maintenant la course contre-la-montre", a-t-il encore souligné, alors qu'au moins huit habitants sont portés disparus. "La procureure l'a dit, des personnes sont sous les décombres. Une neuvième personne manque à l'appel. On ne perd pas espoir." "Cette explosion bouleverse un quartier, elle est sans précédent à Marseille", a tenu à préciser le maire. "Des centaines de personnes ont été évacuées, certaines sont à l'hôtel. Elles ont été prises en charge."