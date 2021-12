Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, faut-il détruire les constructions mitoyennes ?

Le chantier est délicat. Démolir cet immeuble de trois habitations et la crêperie au rez-de-chaussée sans déstabiliser les autres constructions du quartier. La décision a été prise jeudi après-midi, après de premières expertises. La déflagration dans la nuit de lundi à mardi a pu fragiliser les structures des bâtiments attenants où des fissures sont apparues. Les six habitants ont dû quitter les lieux. Comme Philippe Brondi qui a son entreprise dans un autre immeuble mitoyen au bâtiment effondré. Il a pu récupérer du matériel informatique avant d’évacuer. Il attend le résultat du rapport des experts judiciaires qui dira si ce bâtiment doit être aussi détruit. Par mesure de sécurité, une dizaine d’immeubles dans la rue arrière a également été évacuée. Des expertises sont en cours pour savoir si les structures ont bougé. Sophie Malachin est relogé à l’hôtel jusqu’à nouvel ordre. Cette démolition est un deuxième choc pour les habitants. Ces bâtiments détruits habitaient des glaciers et des crêperies qui étaient des institutions sur le port. L'enquête se poursuit. Les gravats entreposés à quelques mètres vont être analysés par les enquêteurs pour tenter de comprendre l’origine de la déflagration qui a provoqué, quelques minutes après, l’effondrement de l’immeuble. T F1 | Reportage P. Lefrançois, H.P Amar