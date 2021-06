Effondrement d’un immeuble en Floride : ce que l’on sait sur le drame

Miami Beach défigurée et la Floride qui retient son souffle. Avec chaque heure qui passe, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Il est 1h30 du matin jeudi quand une partie de cet immeuble s'écroule, entrainant avec lui la moitié de la structure. Au total, 12 étages et 55 appartements sont partis en fumée. Depuis hier, les pompiers progressent au milieu du chaos, viennent au secours des familles voisines de l'immeuble éventré avec parfois un miracle. Un adolescent est le seul pour l'instant à avoir été retrouvé dans les décombres vivant. Un soulagement au milieu d'un drame qui s'annonce extrêmement lourd. Les autorités confirment au moins 4 morts et restent sans nouvelles de 159 personnes. Mais devant ce bâtiment où se regroupent les rescapés, les familles veulent garder espoir. Dans ce genre de catastrophe, le temps devient le pire des ennemis. Des survivants pourraient être coincés, blessés, en manque d'oxygène. Il faut alors creuser pour progresser et se rapprocher du moindre signe de vie. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? L'immeuble datait des années 80. Il ne présentait aucun signe de vétusté. Voilà à quoi il ressemblait avant le drame. La résidence faisait l'objet de travaux mineurs, de rénovation. Le mystère reste entier. La proximité avec l'océan a-t-elle fragilisé le sol de l'édifice ? Une étude de 2020 montre que l'immeuble s'est affaissé, mais impossible pour l'instant d'établir un lien avec la catastrophe. La priorité reste de trouver des survivants.