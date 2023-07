Église à pan de bois du XVIe siècle : un trésor part en fumée

Les décombres fument encore. Les poutres vieilles de cinq siècles ont brûlé en moins d'une heure vendredi. L'entrée de l'église, c'est tout ce qu'il reste de ce joyau. Les 120 habitants de Drosnay (Marne) sont effondrés : "Je suis née ici. J'y ai été baptisée (...) Ça fait mal au cœur" ; "Ça me donne la chair de poule" ; "On a tous les larmes aux yeux". L'incendie très violent n'a laissé aucune chance aux pompiers pour sauver l'édifice. Mathis Perar était à vélo quand il a filmé l'embrasement. "Ce qui était impressionnant, c'était plus le toit qui brûle. Quand le clocher est tombé, ça a fait vraiment comme un choc", raconte-t-il. Comme en Alsace, ici, les habitations traditionnelles sont faites de bois et de torchis. L'église, monument historique, était une fierté dans le Pays du Der. "L'église de Drosnay faisait partie du circuit touristique", explique Emmanuel Le Roy, maire de la commune. Anne-Marie accueillait les curieux dans ce joyau du XVIe siècle. C'est une perte immense pour elle. Impossible d'accéder à l'édifice et aux tombes qui l'entourent, la gendarmerie démarre son enquête. TF1 | Reportage G. Gruber, M. Doux