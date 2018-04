Égypte : la folie des grandeurs du président al-Sissi

La révolution de 2011 n'est plus qu'un lointain souvenir en Égypte. Le calme apparent s'est fait au prix du retour d'un régime autoritaire du maréchal al-Sissi. Et le président, fraîchement réélu, est sujet à la folie des grandeurs. Sa dernière lubie en date est la création d'une nouvelle capitale égyptienne en plein désert. Le chantier d'une valeur de 40 milliards d'euros a déjà débuté. Les bâtiments ont d'ailleurs commencé à émerger du sable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.