Égypte : recherche touristes désespérément

Une Vallée des rois désertée, des petits trains touristiques à l’arrêt, des magasins de souvenirs sans client, tout comme l'immense temple de Louxor, en Égypte, les Pharaons ne reçoivent plus de visiteurs depuis plusieurs années. Pour s’en rendre compte, prenons la direction du tombeau de Ramsès II. D’habitude, il faut patienter à l'extérieur de longues minutes, aujourd’hui, l’entrée est dégagée. À la sortie de la Vallée des rois, les magasins de souvenirs sont un passage incontournable pour les touristes. Poteries, sculptures, tout est fait à la main. Les artisans continuent de travailler comme d’habitude ou presque. Ils sont en prévision d’un jour meilleur. Mais en ce moment, les vases s’accumulent sur les étagères, faute d’acheteurs. Il n’y a personne non plus pour admirer les 700 Sphinx à têtes de Pharaons qui mènent au temple de Louxor. On peut voir sur les images la même esplanade en 2016, avec du monde partout. Alors comment expliquer cette situation ? Le pays a connu de nombreux attentats, ce qui n’est pas de nature à rassurer les touristes. Le Covid a changé aussi leurs habitudes de voyage. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé