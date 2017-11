Égypte : un attentat dans le Sinaï fait au moins 235 morts

Plusieurs individus ont fait exploser une bombe à l'extérieur d'une mosquée, avant de tirer sur les fidèles, dans le nord du Sinaï égyptien. Le bilan est d'au moins 235 morts et plus d'une centaine de blessés. L'attaque a été préparée de façon militaire, ce qui fait dire aux autorités que Daech en est très probablement responsable. Le village de Bir al-Abed est essentiellement peuplé par une tribu adepte du soufisme, une branche mystique de l'Islam que l'État islamique considère comme hérétique. Plus de précisions avec Benoît Christal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.