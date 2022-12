Égypte : une mer de sel dans le désert

C’est une route perdue au milieu d’un lac salé, une porte d’entrée vers une curiosité de la nature. L’oasis de Siwa, situé en plein désert, à 15 kilomètres de la frontière libyenne. On voit partout des montagnes de sel. Sous le sable, coule une immense nappe d’eau souterraine, elle surgit dès que l’on creuse. Dans la vidéo en entête de cet article, vous pouvez admirer des bassins aux eaux bleues turquoises, vu du ciel, prisés par les touristes du monde entier. Morgane et Maxence sont Français, en vacances en Égypte. Ils sont spécialement venus du Caire, neuf heures de route au total, pour vivre un instant rare. C’est un univers contrasté, que la nature offre rarement, une invitation à la baignade, que nous n’avons pas pu refuser. Le sel recouvre les parois, et se dissout lentement dans l’eau. C’est un terrain de jeu pour les touristes, c’est un gagne-pain pour les Égyptiens. Quelques mètres plus loin, c’est une toute autre ambiance, nous croisons des ouvriers qui exploitent ce gisement à la main. Ils seraient une centaine à piocher sur ce terrain. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé