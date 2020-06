Ehpad : les règles de visite assouplies

Depuis ce vendredi, les règles de visite dans les Ehpad sont assouplies. Les résidents peuvent recevoir plus de deux personnes à la fois. Lavage des mains et port du masque sont toujours obligatoires pour tous les visiteurs. Même pour les petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui sont les bienvenus pour la fête des mères dimanche. Cet assouplissement est décidé par le directeur d'établissement selon la situation sanitaire.