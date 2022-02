Ehpad : les scandales précédents ont-ils servi ?

Plus qu'un métier, c'est une vocation pour Aissatou de Luise. Depuis ses 18 ans, elle aide les personnes âgées, mais elle ne parvient pas à le faire comme elle le souhaiterait, parce qu'elle est occupée par un autre résident. Elle en a sept à sa charge. Pour pouvoir s'adapter au rythme de chacun, il ne lui en faudrait pas plus de trois. À tout instant, les résidents peuvent l'appeler par un bip et il ne cesse de sonner. Après chaque scandale mis à jour dans les Ehpad, les gouvernements successifs promettent des créations de postes. Les recrutements sont rares, les candidats sont peu nombreux. Il n'existe pas d'ailleurs de réglementation quant au nombre de personnel. Et que dire de l'absence de médecins dans les Ehpad et qui pèsent sur les hôpitaux ? Cet urgentiste s'en inquiète. En 2018, après une mission d’enquête parlementaire, le gouvernement promettait des moyens supplémentaires, mais aussi davantage de contrôles. Ces derniers, peu nombreux, rarement inopinés, sont aberrants pour cette aide-soignante devenue députée. Ces derniers mois, le gouvernement optait pour une autre stratégie et misait davantage sur l'accompagnement à domicile. T F1 | Reportage S. Des rangs des adrets, D. de Araujo