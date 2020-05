Ehpad : l’État finance les primes des salariés

Une injustice vient d'être réparée. Après les soignants, c'est au tour des employés des Ehpad publics ou privés de bénéficier d'une prime. Le gouvernement va leur verser entre 1 000 et 1 500 euros. Une reconnaissance qui est la bienvenue après les semaines extrêmement difficiles dans ces établissements. Cette prime devrait être accordée dans les prochaines semaines. Elle représente un effort supplémentaire de 700 millions d'euros pour l'Assurance Maladie.