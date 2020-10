Ehpad Tonus Vitamine de Draguignan : des familles priées de venir chercher leurs proches

Ce dimanche soir, on recense 29 837 cas de contaminations supplémentaires et le virus gagne les maisons de retraite. Dans l'Ehpad Tonus Vitamine à Draguignan dans le Var, 37 pensionnaires et 13 salariés ont été testés positifs à la Covid-19 vendredi. Pour protéger les pensionnaires non infectés, la direction a demandé à leurs familles de reprendre temporairement leurs proches pour 15 jours, si cela leur était possible. "C'est juste impossible", nous confie Florence Aillet, fille d'une résidente de l'Ehpad. Elle a pu exceptionnellement entrer hier pour voir sa mère souffrante. La chambre de celle-ci, covid négatif, est entourée par des chambres de pensionnaires ayant contracté le virus. Les pensionnaires restent donc dans l'Ehpad, confinés dans leurs chambres. Si la direction affirme qu'il y a assez de personnel pour prendre correctement les résidents en charge, elle reconnaît des difficultés à les isoler les uns des autres. L'Agence régionale de santé, l'hôpital et la mairie de Draguignan travaillent au côté de l'Ehpad pour pouvoir proposer au plus vite une solution.