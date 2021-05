Élargissement de la vaccination : comment prendre rendez-vous ?

"Les centres qui ont tout simplement des doses encore disponibles dans les 24 heures, ils vont les rendre visibles en ligne. Vous pouvez prendre un rendez-vous pour le jour même, voire pour le lendemain. Voilà comment ça va fonctionner. Tout ça dépend évidemment du nombre de doses disponibles dans les centres", explique Richard Kritter, porte-parole de Maiia. Mais attention, cela ne représente qu'un petit nombre de créneaux chaque jour, environ 2 000 pour 26 millions de Français âgés de 18-49 ans. L'objectif est qu'aucun rendez-vous disponible ne soit perdu. Ce coup de pédale dans le rythme de la vaccination est possible grâce à des livraisons plus nombreuses. Dans le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, 24 box ont ouvert aujourd'hui, il y en aura 40 la semaine prochaine. "Aujourd'hui, on dépasse les 3 000 vaccins par jour et l'objectif c'est d'étendre à 4 000 vaccins par jour. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, le week-end inclus. On propose déjà des nocturnes de 20 heures à 23 heures", indique Tristan Eybert, responsable du centre de vaccination Covid-19 de Saint-Quentin-en-Yvelines.