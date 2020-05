Élargissement des terrasses des restaurateurs sur l'espace public : comment s'organise la ville de Paris ?

En région parisienne, les restaurateurs ne peuvent recevoir leur client qu'en terrasse. Face à cette situation, la mairie de Paris a décidé de les aider. Dès mardi prochain, ils vont pouvoir étendre leur terrasse sur l'espace public, et ce, jusqu'au mois de septembre. Dans le 18ème arrondissement, les professionnels du secteur ont retrouvé un peu d'optimisme. Comment cela va-t-il se passer dans la pratique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.