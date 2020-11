Election américaine 2020 : les Américains célèbrent la victoire de Biden

Ne surtout pas dormir et célébrer la victoire de Biden toute la nuit au pied de la Maison Blanche. Voilà le programme des partisans du président fraîchement élu. "Tu viens de perdre ton boulot, t'es viré !", tel est le message scandé à destination de Donald Trump. Au nord du pays, la ville de New York s'est transformée en boîte de nuit géante. Percussions, chansons rock et hip hop résonnent dans toute la ville. Et à chaque fois qu'un convoi postal est aperçu, la foule l'accueille avec un tonnerre d'applaudissements. Un clin d’œil à tous les bulletins de vote par correspondance pro-Biden acheminés pendant les élections. A San Francisco, une fête s'est improvisée dans une artère célèbre, laissant pour compte la distanciation sociale. Devant le Capitole par contre, l'ambiance est moins joyeuse. Des partisans de Donald Trump évoquent des élections truquées. Au même moment, ils font face à des contre-manifestants armés. L'Amérique a bien un nouveau président mais elle a aussi de nombreux fossés à combler.