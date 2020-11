Élection américaine : des milliers de pro-Trump manifestent à Washington

De manière symbolique, la manifestation s'est terminée devant la cour suprême, où Donald Trump espère encore réussir à inverser le résultat de l'élection présidentielle pour rester encore 4 ans, président des États-Unis d'Amérique. Les milliers de marcheurs qui sont venus sur les lieux sont persuadés que l'élection a été truquée sans avoir aucune preuve. Et qu'en effet Joe Biden n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Selon notre correspondante à Washington, Catherine Jentile de Canecaude, tout s'est déroulé dans la bonne humeur. On craignait un moment qu'il y ait un affrontement éventuellement avec des mouvements de gauche, mais ça ce ne s'est absolument pas passé, poursuit-elle. Ce qui était impressionnant en revanche, c'est que les manifestants ne portaient pas quasiment de masque, alors que les États-Unis battent record sur record en matière de contamination. Et enfin, Donald Trump lui-même s'est contenté de passer avec son convoi pour saluer la foule. Ensuite, il est parti jouer au golf. Ce qui est assez étonnant alors que des milliers de personnes sont venues ici, parfois de très loin, pour lui manifester leur soutien.