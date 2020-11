Élection américaine : Donald Trump de plus en plus isolé

Cela fait trois jours que Donald Trump n'est pas sorti de la Maison Blanche. Il vit derrière ces barrières mises en place en début de semaine pour le protéger des manifestants avec ses derniers fidèles. Les médias américains ne lui font plus confiance. Une première grande chaîne d'information l'interrompt après 36 secondes d'allocution. D'autres suivent après quelques minutes. Ce que le président dit est en grande partie totalement faux. CNN le laisse parler, mais en prévenant dans le sous-titre que Trump n'a aucune preuve de fraude. Un présentateur exprime même son mépris publiquement. Les soutiens politiques de Donald Trump sont rares. À Washington, les ténors républicains lâchent un par un le président des États-Unis. Le clan familial, lui, tente de bloquer le processus électoral. Avec l'aide de l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani, Donald Trump Junior, le fils aîné de Donald Trump récolte des fonds pour financer les frais de justice. Le réseau social Twitter, sur lequel le milliardaire s'exprime beaucoup d'habitude, avertit que les messages du président sont contestés, et potentiellement trompeurs. Depuis près de 24 heures, Donald Trump ne se montre plus en public.