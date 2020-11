Eléction américaine : Donald Trump enfin prêt à quitter la Maison Blanche

Il prononçait ses voeux pour les forces armées pour la fête de Thanksgiving dans un décor étonnant. Seul, derrière un minuscule bureau du salon de réception des diplomates à la Maison Blanche, Donald Trump accepta de répondre aux questions des journalistes pour la première fois depuis le jour de l'élection. Avec un Donald Trump en boucle sur une élection qu'il estime truquée. Au même moment, depuis son État du Delaware, le président élu, Joe Biden souhaitaient ses voeux aux Américains pour Thanksgiving, dans un décor très présidentiel. Le calendrier se resserre pour l'actuel locataire de la Maison Blanche. Après le 8 décembre, il ne sera plus possible de contester l'élection. Le 14 décembre, les grands électeurs devraient voter pour désigner très officiellement Joe Biden pour le président des États-Unis. Et le 20 janvier 2021 sera l'investiture. Donald Trump y assistera-t-il, comme le veut la longue tradition politique américaine ? Donald Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite, mais il s'y rapproche un peu plus à chacune de ses interventions.