Élection américaine : Joe Biden et Donald Trump courtisent les électeurs de Floride

Aux États-Unis, le porte-à-porte est une opération d'une précision chirurgicale. Les militants de Joe Biden "visent les gens qui n'ont pas encore voté". En Floride, démocrates comme républicains savent absolument tout de leurs électeurs en quelques clics. Dans cette élection très serrée, chaque voix compte dans chaque communauté. Un exemple dans le quartier de Miami surnommé Lillte Haïti où les électeurs sont très courtisés bien plus qu'il y a quatre ans. "Il y a quatre ans, les gens d'ici ont soutenu Trump, mais je ne suis pas sûr qu'ils le fassent cette fois", confie Gilbert Bantu, un habitant. Les supporters du rival de Donald Trump ont sorti les grands moyens pour séduire la communauté haïtienne qui vote peu d'ordinaire. L'ancien vice-président de Barack Obama leur a promis d'aider leur pays d'origine lors d'une visite dans ce quartier et dans un clip fait pour eux en créole. Le président sortant, lui, a fait l'équivalent en espagnol à destination d'une autre minorité : les Portoricains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.