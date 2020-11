Élection américaine : le jour de la victoire pour Joe Biden

Après quatre journées de longue tension, le scrutin vient de basculer. Vers 17h30, heure française, CNN met fin au suspense. Joseph Robinette Biden Jr. est élu 46e président des États-Unis. Rapidement, tous les autres médias confirment l'information. À Washington, des milliers de personnes convergent spontanément vers la Maison-Blanche, laissant éclater leurs joies. À New York, fief des démocrates, même scène de liesse sur Time Square. Comme un écho, Joe Biden poste ce message sur tweeter : "Amérique, je suis honoré(...) et je vous le promets, je serais le président de tous les Américains, que vous ayez voté pour moi ou non". Un message accompagné de son clip de campagne et de la chanson "America" de Ray Charles. Sur les réseaux sociaux, sa colistière Kamala Harris s'affiche tout sourire au téléphone avec le vainqueur. Au même moment, Donald Trump lui est sur un terrain de golf. Est-ce un hasard, quelques minutes avant l'annonce, il avait choisi de sortir de la Maison-Blanche, où il restait enfermer depuis quatre jours. Mais il n'a pas abandonné la partie. Son communiqué officiel est on ne peut plus clair. En conférence de presse, cet après-midi, ses avocats dénoncent toujours des fraudes massives sur les votes par correspondance.