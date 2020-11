Élection américaine : les abords de la Maison-Blanche de plus en plus embouteillés

Dès l'annonce de la victoire de Joe Biden, la foule est venue à la Maison-Blanche, où bientôt le 46e président des États-Unis prendra ses fonctions dans une atmosphère très bonne enfant. La police a bloqué tous les accès au quartier, de manière à ce que les voitures ne puissent pas passer et que les piétons puissent profiter des lieux pour exprimer leurs joies. Donald Trump quant à lui était parti jouer au golf, sans imaginer que cette très mauvaise nouvelle pour lui allait tomber au moment où il se livrait à son passe-temps préféré. Il n'a pas concédé sa défaite, au contraire, il a accusé Joe Biden de se précipiter pour annoncer sa fausse victoire. Il va continuer à lancer des procédures en justice pour essayer de bloquer l'annonce officielle de la victoire de son adversaire démocrate. Mais cela paraît bien tardif. On verra dans les heures et les jours qui viennent s'il continue à se battre avec l'énergie du désespoir ou s'il reconnaît qu'il a perdu cette élection.