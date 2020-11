Élection américaine : quelle marge de manoeuvre pour Donald Trump ?

La marge de manœuvre de Donald Trump est très étroite, pour ne pas dire inexistante. Elle se résume à contester en justice le résultat des élections. D'ailleurs, il ne s'en est pas privé de le dire et de répéter que c'est ce qu'il allait faire, y compris en allant jusqu'à la Cour suprême. Mais même dans son propre camp, plus personne n'y croit vraiment. Une figure de son parti a même déclaré qu'il avait eu tort de dire que les élections étaient truquées. Donald Trump risque donc de subir l'humiliation d'être le premier président américain depuis plus d'un quart de siècle à ne pas réussir à se faire réélire. Dans son entourage, la rumeur circule déjà qu'il réfléchît à la possibilité de se présenter à la prochaine échéance dans quatre ans. À ce moment-là, il aura 78 ans, mais après tout, c'est l'âge qu'a aujourd'hui Joe Biden.