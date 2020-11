Élection américaine : qui a placé Joe Biden en tête ?

C'est l'une des fractures de cette élection. Les électeurs ont voté différemment selon leur niveau d'étude. Les diplômés, comme Tim Shriver, à Madison dans le Wisconsin, ont choisi Biden. Et ce n'est pas qu'une question d'intelligence. "Je pense que le fait d'avoir fait des études aide à avoir un sens critique, être capable de prendre du recul sur ce qu'on vous dit, l'analyser et en extraire la vérité", dixit-il. Autre différence majeure. Joe Biden a remporté les suffrages des jeunes, 62% des 18-29 ans. Il fait quasiment l'unanimité sur le campus de l'Université de Wisconsin. "Ce n'est pas comme je détestais Trump ou j'adorais Biden, c'est plutôt que j'ai envie de changement. Après quatre ans de Trump, je me suis dit essayons quelque chose de nouveau", explique Savaninah Peterson, 18 ans, qui vient de voter pour la première fois. Le candidat démocrate a aussi séduit les femmes. Une large majorité d'Américaines l'ont approuvée. Pour Fazia Taalbi, électrice démocrate à Madison dans le Wisconsin : "C'était le meilleur candidat sur les sujets qui me tiennent à coeur comme l'avortement. Et je dirai qu'il a globalement plus d'empathie". Plus massivement encore, Joe Biden a emporté les voix des Afro-américains notamment dans cette ville, meurtrie par des semaines d'émeutes après la mort de George Floyd. 87% d'entre eux ont voté pour le camp démocrate. "En tant qu'afro-américain, c'est important de voter démocrate parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes économiques en particulier dans cette communauté. Et peut-être qu'on peut faire quelque chose pour les aider. Il y a des gens dans le besoin", martèle un jeune électeur noir.